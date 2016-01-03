فيديو | «كريمة»: إسلام بحيري حاول هدم أصول الشريعة.. ونقل من «كتب الشيعة بالنص»

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إنه راجع ما يقوله إسلام بحيري، ووجده منقول “بالنص من كتب الشيعة”، بحسب قوله.

وقال “كريمة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام جرائد” على قناة “العاصمة”، مساء اليوم الأحد: “هناك فرق شاسع وكيف نُشبه الإمام الشيخ محمد عبده، والإمام الغزالي عليهما رحمات الله ورضوانه، وبما يقوله إسلام بحيري”.

وأضاف “كريمة”: “بحيري جدف ضد مسلمات شرعية وثوابت وأصول التشريع الإسلامي، ومن لا يعلم سواء في مصر أو غيره أنا راجعت من فترة تقولات إسلام بحيري، فوجدتها منتقاه ومجتزئه من كتب الشيعة وأبرز تلك الكتب (الكافي في الأصول) لليعقوبي، و(تهذيب الأحكام) للصوفي، ومقدمة (موسوعة الفقة المقارن) للشيعة الإمامية طبعة بيروت”.

وتابع: “إسلام بحيري جمع ما بين عدم الأمانة في النقل، وفُحش اللفظ، ويُحاول هدم الأصول التشريعية الإسلامية”.

وأكد أنه من المفترض أن يعود “إسلام بحيري لمجمع البحوث الإسلامية، ويذهب لدار الإفتاء ويذهب مع العلماء ويناقشهم ولا ندعي أننا أوصياء على الحق ولكننا مرجعية دينية، ولا تنخدعوا بمن يتحدث في الإعلام عن الدين”.

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