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«دونالد ترامب» : غير آسف على تصريحاتي ضد «المسلمين»

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«دونالد ترامب» : غير آسف على تصريحاتي ضد «المسلمين» «دونالد ترامب» : غير آسف على تصريحاتي ضد «المسلمين»

دونالد

أعلن الملياردير الأمريكي دونالد ترامب، المرشح الأقوى لكسب ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، أنه غير آسف على تصريحاته الأخيرة عن المسلمين، حتى ولو أن تنظيماً إرهابياً استخدمها لتشجيع تجنيد الأنصار في صفوفه.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأحد “أقول ما يتوجب علي قوله”.

وكان ترامب دعا في السابع من ديسمبر الماضي إلى إغلاق الحدود “بشكل موقت” أمام المسلمين “إلى أن يدرك قادة بلادنا ما يحصل”، بعد مقتل 14 شخصاً في كاليفورنيا على أيدي شخصين يتبنيان الفكر الإسلامي المتطرف.

وكانت حركة الشباب المتشددة في الصومال بثت شريط دعائياً استخدمت فيه مقتطفات من تصريحه هذا، بهدف اجتذاب متطوعين جدد.

ولا يزال ترامب يتقدم المرشحين الجمهوريين الآخرين الساعين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام الحالي.

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