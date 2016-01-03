«النيابة» تسلم جثة طفلة أتوبيس حضانة البحيرة لأهلها

أمر المستشار تامر شمة، المحامي العام الأول لنيابات دمنهور، بتسليم جثة الطفلة المتوفية في حادث اتوبيس إحدى الحضانات لأهلها بعد مناظرتها من قبل النيابة العامة ومفتش الصحة.

كما قرر المحامي العام الأول تشكيل لجنة من مهندسي إدارة المرور لفحص السيارة الملاكي التي اصطدمت بأتوبيس كان يقل أطفال مما تسبب في وفاة طفلة وإصابة 11 أخرين، وبيان المتسبب في الحادث.

وقال المستشار شمه، إن التحقيقات الأولية توصلت إلى إن أتوبيس كان يقل أطفالًا في إحدى المدارس الخاصة انقلب على الطريق بسبب اصطدام سيارة ملاكي به نتيجة انحراف قائدها عن الطريق لانفجار أحد إطارات السيارة، مما أحدث مقتل الطفلة وإصابة 11 أخرين.