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الأرض تصل إلى أقرب نقطة من الشمس اليوم

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الأرض تصل إلى أقرب نقطة من الشمس اليوم الأرض تصل إلى أقرب نقطة من الشمس اليوم

الأرض تصل إلى أقرب نقطة من الشمس اليوم – أرشيفية

 

تصل الكرة الأرضية اليوم الأحد، إلى “الحضيض”، وهي أقرب نقطة من الشمس، وذلك عند الساعة 1:49 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأكد المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة : “في هذا التوقيت من السنة تكون الأرض أقرب إلى الشمس بنحو 5 ملايين كم خلال فصل الشتاء في والوطن العربي وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية، عما ستكون عليه مطلع يوليوالمقبل”، بحسب ما أفادت صحيفة “المدينة” السعودية، حسبما أفادت أونلاين.

وأضاف: “ستكون الأرض خلال هذه السنة في أقرب نقطة من الشمس على مسافة 147.100.176 كم بالمقارنة، بما سيحدث بعد ستة أشهر من الآن، عندما تصل الأرض “الأوج” أبعد نقطة من الشمس في يوليو، حيث ستكون على مسافة 152.103.776 كم من الشمس.

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