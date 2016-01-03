النيابة تحسم مصير شقيق الظواهرى و15 آخرين السبت المقبل

قال خالد المصرى المحامى، إن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن جميع الحاصلين على حكم البراءة فى قضية الظواهرى، ومنهم شقيق أيمن الظواهرى، وحددت يوم السبت المقبل لتنفيذ قرار الإفراج ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة المتهم الرئيسى فى القضية محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة و15 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهرى".

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى وأمانة سر يحيى عبد الرشيد وحمدى الشناوى.