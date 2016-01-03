السيطرة على حريق محدود بمكتب فى مصنع فيبر بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود بمكتب إدارى داخل مصنع فيبر فى قليوب، وتم إخماد النيران قبل امتداده.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد عبد المقصود مدير الحماية المدنية بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لمكاتب أخرى.

وكشف العميد عماد عياد قائد قوات الحماية المدنية أن الفحص المبدئى يؤكد اشتعال النيران داخل مكتب إدارى داخل المصنع، ولم يسفر عن الحريق أى خسائر فى الأرواح.