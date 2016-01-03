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استبعاد أحمد الشيخ

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استبعاد أحمد الشيخ استبعاد أحمد الشيخ

قرر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للنادي الأهلي استبعاد أحمد الشيخ من قائمة الفريق النهائية التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي.

الأهلي يواجه الإنتاج الحربي مساء الأحد في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وأعلن بيسيرو عن تشكيل الفريق الذي شهد 4 تغييرات عن لقاء أسوان بتواجد رامي ربيعة وصبري رحيل وحسام عاشور وعبد الله السعيد. (تعرف على تشكيل الأهلي)

وخرج أحمد الشيخ من قائمة الفريق النهائية إلى جانب محمد هاني الظهير الأيمن.

وكان الشيخ قد دخل قائمة الأهلي لأول مرة هذا الموسم في الدوري المصري.

وفيما يلي احتياطي الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي:

أحمد عادل عبد المنعم - حسين السيد - سعد سمير - صالح جمعة - عماد متعب - أحمد عبد الظاهر - رمضان صبحي -

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فيديو اليوم السابع