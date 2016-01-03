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صالح موسى يرد عبر في الجول على اتهامه بالتفويت للزمالك

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صالح موسى يرد عبر في الجول على اتهامه بالتفويت للزمالك صالح موسى يرد عبر في الجول على اتهامه بالتفويت للزمالك

صورة بقميص الزمالك نشرها صالح موسى مدافع للمقاصة قبل مباراة الفريقين في الدوري، أشعلت ضده اتهامات بالتفويت لفريقه السابق، يرد عليها اللاعب لـFilGoal.com.

وشارك صالح موسى مع المقاصة كبديل في التعادل القاتل مع فريقه السابق الزمالك، حيث سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع.

وأظهرت الإعادة التليفزيونية أن الكرة كانت ستحتسب تسللا على مصطفى فتحي لولا تغطية صالح موسى.

اللقطة تم استخدامها في اتهام صالح موسى بالتفويت للزمالك، خاصة أنه نشر صورة له بقميص الفريق الأبيض عبر حسابه على انستجرام. ولكن مدافع المقاصة دافع عن نفسه.

وكل ما يلي على لسان صالح موسى لـFilGoal.com ..

"نشرت 3 صور في توقيت واحد عبر حسابي على انستجرام، صورة لي بقميص الزمالك والثانية لي بقميص المقاصة، والأخيرة لفريق المقاصة كاملا".

"من الوارد ألا أكون موفقا في المباراة، وهذا يحدث أحيانا ولكنني تفاجأت عقب المباراة بهجوم من صفحات تابعة للنادي الأهلي ونقلت عنهم مواقع الصحف".

"مستاء جدا من هذا الهجوم، فليس من المنطقي أن يتهكم كل شخص ليس لديه ما يفعله على اللاعبين، فهذه إساءة لا أقبلها تماما فهم افتروا علي في شرفي".

"أنا لاعب كبير وارتديت قمصان أندية كبيرة وعلى قدر كبير من الاحترافية ولا يمكن أن يوجهوا لي هذا الاتهام".

"لعبت بقميص الإسماعيلي ضد الزمالك وقدمت كل ما لدي، وكررت ذلك بقميص الداخلية، ولكن هؤلاء نسوا كل ذلك".

"أنا ألعب لفريق كبير ومحترم يتصدر جدول الدوري ولا يُعقل أن يتهموني بالتفويت لمجرد فوزي ببطولة مع الزمالك. ورسالتي الأخيرة (اتقوا الله وحسبي الله ونعم الوكيل)".

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