الزمالك يعلن رسميا تشكيل الجهاز الفني لميدو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين أحمد حسام ميدو مديرا فنيا للفريق خلفا للمقال ماركوس باكيتا على أن يتواجد حازم إمام ضمن الجهاز الفني.

وقرر مجلس إدارة الزمالك إقالة ماركوس باكيتا من منصب المدير الفني للفريق الأبيض. ويعود أحمد حسام "ميدو" لمقعد القيادة في القلعة البيضاء. ( اقرأ التفاصيل )

وعرض الزمالك على الثعلب تولي منصب مدير الكرة. ( اقرأ أكثر )

ويشغل حازم إمام منصب مدير الكرة في الجهاز الفني بقيادة ميدو.

مع تواجد سيد متولي في منصب المدير الإداري للفريق واستمرار كلا من محمد صلاح ومدحت عبد الهادي وأيمن طاهر.

وعلم FilGoal.com قيادة ميدو لأول مران له مع الزمالك مساء يوم الاثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الدوري المصري.