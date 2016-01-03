سكرتير حى غرب "يكلبش" سيارة نائبة محافظ القاهرة ونائب وزير الإسكان بالتحرير

أمر المهندس على عبد المعطى سكرتير رئيس حى غرب القاهرة، اليوم، بـ"كلبشة" سيارة الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، وذلك أثناء وقوفهما بالقرب من ميدان التحرير خلال إخلاء الحى، بالتعاون مع مرور ميدان التحرير، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد بكنيسة قصر الدوبارة.

ومن المقرر أن يحضر كل من الدكتورة جيهان عبد الرحمن والدكتور أحمد درويش برفقة الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، احتفالات عيد الميلاد بكنيسة قصر الدوبارة.