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رئيس الحكومة يوجه وزير التنمية المحلية بمتابعة حادث أتوبيس حضانة بدمنهور

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رئيس الحكومة يوجه وزير التنمية المحلية بمتابعة حادث أتوبيس حضانة بدمنهور رئيس الحكومة يوجه وزير التنمية المحلية بمتابعة حادث أتوبيس حضانة بدمنهور
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير التنمية المحلية بسرعة متابعة تطورات حادث انقلاب أتوبيس حضانة بين قريتى "نفرة" و"سنهور" بدمنهور فى محافظة البحيرة، والتعامل مع تداعيات الحادث والعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتوفير كافة سبل الرعاية والعلاج لحالات المصابين.

من جانبه، أوضح محافظ البحيرة أنه انتقل إلى موقع الحادث فور وقوعه لمتابعة الإجراءات الخاصة بعلاج المصابين الذين تلقوا العلاج اللازم بالمستشفى وخرجوا على الفور، موضحا أنه تم التنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة الطفلة المتوفاة، وألفى جنيه لأسرة كل مُصاب، مضيفا أن النيابة العامة تباشر التحقيقات فى الحادث لتحديد المسئولية واتخاذ اللازم.
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مصر 365

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