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"اليوم السابع": السيسى: أمن مصر وأمن الخليج "واحد"

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"اليوم السابع": السيسى: أمن مصر وأمن الخليج "واحد" "اليوم السابع": السيسى: أمن مصر وأمن الخليج "واحد"
يقدم "اليوم السابع" فى عدد الاثنين، العديد من التغطيات والملفات الشائكة، فى مقدمتها، تفاصيل تصريحات السيسى ومضمون رسالة المأنة والتضامن مع الخليج العربى، والتى تحت عنوان "السيسى: أمن وأمن الخليج.. واحد".

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