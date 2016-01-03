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فيديو |«مفيد فوزي» عن «سما المصري»: «من فوق 8 والباقي 58 كيلو أجاد الله توزيعهم»

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فيديو |«مفيد فوزي» عن «سما المصري»: «من فوق 8 والباقي 58 كيلو أجاد الله توزيعهم» فيديو |«مفيد فوزي» عن «سما المصري»: «من فوق 8 والباقي 58 كيلو أجاد الله توزيعهم»

مفيد فوزي

استنكر الإعلامي مفيد فوزى، ارتفاع الإقبال على عدد من برامج «التوك شو»، التي يقدمها الفنانون، كإعلاميين، مرجعًا السبب لاستخدامهم ألفاظًا جنسية.

وقال خلال حواره، مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج «100 سؤال»، المذاع على فضائية «الحياة»، إن بعض الفنانات حققن شهرة من تلك البرامج لهذا السبب.

وأكد «فوزى» أنه يرفض إجراء أي حوار مع صفوت حجازى، القيادى بالجماعة الإرهابية، والراقصة الاستعراضية سما المصرى، قائلا: «حجازى أكرهه، وسما كثيرة الثرثرة، وكانت حديث المدينة لفترة، وهي عبارة عن 66 كيلو أجاد الله توزيعها، ولن أتطرق إلى تفاصيل، وعن سؤاله عن تقسيم الـ 66 من حيث التطرق للتفكير والدماغ، أجاب فوزي قائلًا ” من فوق 8 والباقي 58 كيلو أجاد الله توزيعها.

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