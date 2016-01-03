مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بالمحافظة

تفقد اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية المعينة بمختلف الأكمنة والمنشآت الهامة والحيوية للإطمئنان على مدى يقظة الضباط والجنود.

كما تفقد مدير أمن الأقصر، المنافذ الحدودية للمديرية والتمركزات المتواجدة بمداخل المحافظة للوقوف على مدى قيام القوات بالعملية التأمينية وحسن الانتظام في الخدمة لمواجهة كافة التحديات الأمنية في الفترة الراهنة.

وكما زار «الحملي»، مركز شرطة إسنا والبحث الجنائي والأكمنة الأمنية ووحدة مرور إسنا ووحدة الإطفاء، وأكد على أهمية إحترام حقوق الإنسان و حسن التعامل مع المواطنين مع تطبيق القانون بكل حزم.