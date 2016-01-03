محافظ السويس يستقبل القنصل السعودى ويؤكد على روابط التعاون بين البلدين

أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس على روابط التعاون والأخوة بين مصر والسعودية، وأن العلاقات بين البلدين تاريخية، وذلك خلال استقبال محافظ السويس بمكتبه، اليوم، المستشار أحمد عيد المحمدى قنصل المملكة العربية السعودية بالسويس.

تأتى هذه الزيارة فى إطار تعميق أواصر الصداقة والتعاون المشترك فى عدة مجالات بين المحافظة والقنصلية، والتأكيد على عمق العلاقة العريقة بين الشعبين المصرى والسعودى منذ سنوات طويلة.

حضر اللقاء اللواء شكرى سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس وعلى الزهرانى من القنصلية السعودية.

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