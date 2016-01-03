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أهالى كفر صقر بالشرقية يشيعون جنازة الشهيد الرائد محمد عليوة

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أهالى كفر صقر بالشرقية يشيعون جنازة الشهيد الرائد محمد عليوة أهالى كفر صقر بالشرقية يشيعون جنازة الشهيد الرائد محمد عليوة
شيع الآلاف من أهالى مدينة كفر صقر بالشرقية، جنازة الرائد محمد حسن عليوة، والذى استشهد فى حادث خلال مشاركتة ببعثة عسكرية بأمريكا.

كان وصل الجثمان ملفوفا بالعلم المصرى، واستقبله الأهالى بالزغاريد احتفاء بالشهيد، وهتف الأهالى "لا الله الا الله الشهيد حبيب الله"، وشارك فى الجنازة المهيبة التى شهدتها المدينة عقب صلاة المغرب، عددا من القيادات العسكرية وزملاء الشهيد ورئيس مدينة كفر صقر وقيادات شعبية وتنفيذية، بالإضافة إلى الآلاف من الآهالى.

يشار إلى أن الرائد محمد عليوة، هو شقيق الملازم أحمد حسن عليوة، والذى استشهد هو الآخر أثناء تأدية واجبه الوطنى بسيناء.

وقال حسن عليوة والد الضابطين الشهيدين بالشرقية: "احستب نجليى عند الله من الشهداء، وأنا وأبنائى فداء لمصر، وسوف أسعى لإدخال نجليى الآخرين، هما مازلوا فى مراحل التعليم، للكليات العسكرية، ولن أبخل بهم على وطنى، فلولا جيشنا العظيم للحقنا بمصير سوريا والعراق".


>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

وصول جثمان الرائد محمد عليوة مطار القاهرة عائدا من أمريكا

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مصر 365