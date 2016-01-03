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طلاب مدرسة المتفوقين بالدقهلية يُطالبون بتوفير قاعة مذاكرة وزيادة الوجبات

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طلاب مدرسة المتفوقين بالدقهلية يُطالبون بتوفير قاعة مذاكرة وزيادة الوجبات طلاب مدرسة المتفوقين بالدقهلية يُطالبون بتوفير قاعة مذاكرة وزيادة الوجبات
زار أحمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأحد، مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمدينة جمصة.

والتقى وكيل الوزارة طلاب المدرسة داخل الفصول، واستمع إلى مطالبهم، التى من بينها توفير قاعة للمذاكرة بقرية المبيت "عثماثون"، وزيادة الوجبات خصوصًا وجبة الغداء، وإعداد رحلات ترفيهية، وزيادة عدد المدرسين لأن بعض المدرسين ليس لديه القدرة على توصيل المعلومة للطلاب، وتواجد طبيب بالمدرسة.

وعلى الفور تم الاتصال برئيس مدينة جمصة، والذى حضر للمدرسة بصحبة مدير مستشفى جمصة، وتم على الاتفاق على تواجد طبيب دائم بالمدرسة، والتنبيه على إدارة المدرسة بالاستماع إلى الطلاب وحل أى مشاكل تواجههم والتعاون والعمل بروح الفريق مع تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى لخدمة الطلاب، كما تم إعلام الطلاب بتليفون إدارة العلاقات العامة بالمديرية، للتواصل والرد على أى شكاوى تواجه الطلاب فى الحال.
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