سعد الحريرى: حزب الله يسير على خطى إيران لإسقاط حدود السيادة الوطنية

اتهم رئيس وزراء لبنان الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريرى، حزب الله، بأنه يتصرف كأنه مسؤول عن كل أبناء الطائفة الشيعية فى العالم، وبأنه "على خطى الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ينطلق من مرجعية سياسية زائفة، لإسقاط حدود السيادة الوطنية للدول القريبة والبعيدة".

ورأى الحريرى فى بيان صحفى، مساء الأحد، أن "حصر ردة الفعل على أحكام الإعدام التى صدرت عن القضاء السعودى بالحكم الخاص بالشيخ نمر النمر، هو وجه من وجوه التلاعب على الغرائز المذهبية"، مضيفا إن النمر "مواطن سعودى، يخضع كسائر المواطنين السعوديين والمقيمين فى المملكة لاحكام القوانين السعودية، وليس مواطنا ايرانيا تطبق عليه قواعد الباسيج والحرس الثورى".

ودعا الحريرى بعض قيادات الطائفة الشيعية فى لبنان، للتعاون على رفض العمل الجارى لتأجيج المشاعر واثارة النفوس، والتزام الحكمة في مقاربة التحديات الماثلة وحماية الاستقرار الداخلى.

أضاف: "هناك من يتحدث عن السعودية ودورها ويطلق الاتهامات بحقها، كما لو انه يتحدث عن نفسه وعن الحالة التى تعيشها ايران ويعانى منها الشعب الإيرانى."

وقال: "لقد بات من المؤكد، فى ضوء المسلسل الإيرانى الطويل الجارى تقديمه فى لبنان وسوريا والعراق والبحرين واليمن ومصر والسعودية وغيرها من الدول، ان الخلفيات المذهبية هى التى تتحكم بسلوك ايران ومن معها، والذى أصبح علامة فارقة من علامات التوتر واثارة النعرات فى غير مكان من العالم العربى".