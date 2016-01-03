بالأسعار.. تعرفي على أنواع مشاية الرضيع أو «الكريجة»

من المنتجات المهمَّة بالنسبة لكثير من الأمهات «مشايات»، التي عرفتها أوروبا منذ بداية أربعينات القرن الخامس عشر، وهي عباره عن جهاز يستخدمه الطفل الرضيع، الذي لا يستطيع المشي بمفرده، للتحرُّك من مكان لآخر. والآن أصبحت مشايات الأطفال الحديثة لها قاعدة مصنوعة من البلاستيك الصلب ومرتكزة إلى عجلات، ولها مقعد معلق من القماش به فتحتان للساقين. وتعلق بأعلى المشاية عادة لعب لتسلية الطفل. وقد تم تصميمها لتناسب الأطفال من سن 4 إلى 16 شهراً. وتتوفر مشايات الأطفال وعربات الأطفال في محلات مستلزمات الأطفال مثل مذركير، وتويز، وشيكور، وسنتر بويت.

«سيدتي وطفلك» قامت بجولة في محلات مستلزمات الأطفال وأحضرت لك بعض أنواع مشايات الأطفال وأسعارها.

• تعرفي على سلبيات وإيجابيات مشايات الأطفال:

يختلف البعض حول فوائد وأضرار مشايات الأطفال، لكن لا تزال بعض الأمهات تفضل شراءها لتعليم الطفل المشي، وقد ظهر نوع جديد من المشايات يعتمد على تعليم الطفل المشي بمساعدة الأم أو الأب أو أحد البالغين تسمى بحمالة مشي الأطفال.



• السلبيات:

ـ تعوق تطور حركة أرجل الطفل: يمكن للمشاية أن تعرقل تقدُّم الطفل فيما يتعلق بالمهارات الحركيَّة. فممكن ألا يسير الطفل في وقت أسرع، لأنَّه تعلم الاعتماد فقط على المشاية، والمشاية بدورها لا تعمل على عضلات الفخذ العليا المهمَّة لتطوير عمليَّة المشي، فهي تركز الحركة على الجزء الأسفل من الساق وأصابع القدم.

ـ خطورة السلالم أو حواف الأرض: الأطفال يمكنهم التحرُّك بسرعة في المشايات، وكل ما يحتاجه الأمر هو عجلة واحدة فقط على حافة السلم تؤدي إلى الإطاحة بالمشاية لأسفل السلم والطفل محبوس داخلها. الإصابات من الوقوع أسفل السلم في المشاية غالباً ما تكون أسوأ من أن الطفل يسقط وحده أسفل السلم.

ـ التعثُّر: تعثَّر الطفل في المشاية يمكن أن يسبب ضرراً لرأسه أو الذراعين أو الساقين. لذلك يجب ألا تستخدم المشاية في المناطق ذات الأسطح غير المستوية.

• الإيجابيات:

ـ المرح واللعب للطفل واستراحة رائعة للأم: طفلك قد يستمتع ببعض وسائل التسلية والترفيه التي تأتي مع المشاية، بما في ذلك قضبان الألعاب والأضواء، والأصوات فهذا قد يعطيك استراحة أنتِ في أمس الحاجة إليها خلال اليوم.

ـ التمرين على المشى:

مشاية الأطفال تعطي طفلك القدرة على اختبار توازنه واستخدام عضلات الساقين على الوقوف والمشي. في حين أنَّ المشاية لن تعلم طفلك كيفيَّة المشي، ولكن يمكن أن تعطيه بعض الممارسات التي من شأنها أن تساعده عندما يتعلم كيفيَّة السير.

• إليك بعض أسعار المشايات:

• تختلف تصميمات وأشكال المشايات، فهنالك مشايات مزودة بموسيقى أو ألعاب أو تكون على شكل سيارات أو أشكال كرتونيَّة وغيرها. ويبدأ سعر المشايات الجيِّدة من 95 ريالاً ويتعدى سعر بعضها 431 ريالاً.

• ماركة شيكو تتراوح أسعارها بين 177 إلى 479 ريالاً.

• ماركة توت كير تتراوح أسعارها بين 239 و311 ريالاً.