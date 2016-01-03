خرافات على الزوج التزامها عندما تكون زوجته على وشك الوضع

تحاول المرأة عند المخاض وبعده أن تشرك زوجها في آلامها، لكي يشعر بها ويحسن إليها ويراعي ما هي مقبلة عليه من مسئوليات جسام اتجاه الطفل الجديد، وعلى ذلك فلم تتورع الجدات عن مساعدتها باختراع بعض المعتقدات أو الخرافات التي يجب أن يتبعها الزوج لكي لا يصيب الأم بالضرر أو حتى وليدها.



ومن هذه المعتقدات أو الالتزامات التي يجب على الزوج القيام بها أثناء مخاض الزوجة وبعده:

• ارتداء جلابية بيضاء "دشداشة" مهما كان الزي الذي يرتديه ويعتاد عليه وذلك انتظاراً لولادة الزوجة بالسلامة.

• إذا تعسرت الولادة فعلى الزوج أن يرتدي الجلابية بالمقلوب

• إذا استمرت عملية الطلق ليومين فعلى الزوج عدم حلاقة ذقنه إطلاقاً حتى يمر أسبوع على الأقل لوضعها.

• بعد الولادة لا تدخل على زوجتك بلحم غير مطبوخ، فعليك الذهاب لأمك لكي تطبخه أو تسلقه أو أن تأتي به مشوياً من المطعم لكي لا يختفي حليب زوجتك المرضع.

• لا تتصل بأمك أثناء فترة الطلق حيث يتسبب هذا الأسلوب بـ "هروب الطلق" لأن الزوجة غالباً لا تحب حماتها، اتصل بها بعد انتهاء الولادة.

• عليك إخراج كل الأدوات الحادة خاصتك من البيت مثل أمواس الحلاقة وقلامة الأظافر والمقصات وغيرها لأنها تطيل فترة طلق الزوجة "تشعرها بالخوف الخفي منك".

• بعد الولادة حتى لو كنت تعيش في الصحراء عليك أن تحمل المشيمة وترميها في البحر لكي يكون رزق طفلك واسعاً وكثيراً.

• عليك برش البيت كله بالملح لمنع الحسد قبل عودة زوجتك إلى البيت من المشفى بعد الولادة.