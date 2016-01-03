أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الداخلية" تحتفل بنواب البرلمان من أعضاء جهاز الشرطة السابقين

Google+ Print
"الداخلية" تحتفل بنواب البرلمان من أعضاء جهاز الشرطة السابقين "الداخلية" تحتفل بنواب البرلمان من أعضاء جهاز الشرطة السابقين
نظم وزير الداخلية احتفالًا، ظهر اليوم، فى نادى الشرطة، لتكريم وتهنئة عدد من رجال الشرطة السابقين الذين ترشحوا فى الانتخابات البرلمانية، واستطاعوا الفوز بالمعركة الانتخابية، وأصبحوا نوابًا بالبرلمان.

وحضر اللقاء عدد كبير من النواب من بينهم، علاء عابد نائب حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة الصف، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وهشام الشعينى نائب حزب المصريين الأحرار، وجمال عبد العال النائب عن محافظة سوهاج، وعبد العزيز الغول النائب عن محافظة قنا، ومحمد الجبالى نائب المصريين الأحرار بجرجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365