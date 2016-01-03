"الداخلية" تحتفل بنواب البرلمان من أعضاء جهاز الشرطة السابقين

نظم وزير الداخلية احتفالًا، ظهر اليوم، فى نادى الشرطة، لتكريم وتهنئة عدد من رجال الشرطة السابقين الذين ترشحوا فى الانتخابات البرلمانية، واستطاعوا الفوز بالمعركة الانتخابية، وأصبحوا نوابًا بالبرلمان.

وحضر اللقاء عدد كبير من النواب من بينهم، علاء عابد نائب حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة الصف، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وهشام الشعينى نائب حزب المصريين الأحرار، وجمال عبد العال النائب عن محافظة سوهاج، وعبد العزيز الغول النائب عن محافظة قنا، ومحمد الجبالى نائب المصريين الأحرار بجرجا.