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أمين عام البرلمان: انتهاء إجراءات العضوية لـ24 نائبا معينا

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أمين عام البرلمان: انتهاء إجراءات العضوية لـ24 نائبا معينا أمين عام البرلمان: انتهاء إجراءات العضوية لـ24 نائبا معينا
أكد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، أن 24 نائبا معينا انتهوا اليوم الأحد من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من إجمالى (28 عضواً معيناً) بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية.

وأوضح سعد، فى بيان صحفى صدر منذ قليل، أن المعينين الذين انتهوا من استخراج عضويتهم اليوم عددهم 22 عضواً (مستقلاً)، وعضو واحد (حزب الوفد الجديد) وآخر(حزب التجمع التقدمى الوحدوى الديمقراطى)، ومن بينهم 11 سيدة و13 رجلا، أحدهم كان عضواً بمجلس الشورى سابقاً.

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