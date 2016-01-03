بالصور.. داعش يهدد بغزو بريطانيا.. ويعدم 5 أشخاص فى سوريا رميًا بالرصاص

أعدم تنظيم داعش الإرهابى، 5 أشخاص فى مدينة الرقة السورية، بتهمة العمل لصالح المخابرات البريطانية.

ونشر التنظيم اليوم شريط مصور يظهر فيه شخص مسلح ويتحدث اللغة الإنجليزية موجهًا حديثة لرئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، ويصفه بــ "السخيف الأكبر"، مضيفًا: "سنظل نجاهد ونكسر الحدود وسنغزو دياركم يوما ما ونحكمها بشرع الله ".

وأضاف المسلح فى الفيديو التى نشره التنظيم اليوم الأحد، "أن الدولة سوف تنتصر فى الحرب وستهزم بريطانيا وحلفائها كما خسرتم فى العراق وأفغانستان، وسيذكر أنكم السفهاء الذين قاتلوا الدولة الإسلامية".



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