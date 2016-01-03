تأجيل محاكمة 734 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة غد

أجلت المحكمة العسكرية اليوم، محاكمة 734 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بمراكز ديرمواس وملوى والمنيا إلى جلسة غد الاثنين، وذلك فى 6 قضايا نظرتها المحكمة اليوم منهم 204 متهمين فى أحداث اقتحام ونهب محتويات متحف ملوى جنوب المحافظة فى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وفى القضية الثانية نظرت المحكمة قضية محاكمة 316 من عناصر الإخوان متهمين فى اقتحام وحرق وحدة المرور بمركز ملوى جنوب المحافظة إبان أحداث الشغب، وفى القضية الثالثة نظرت المحكمة قضية محاكمة 104 متهمين من عناصر الإخوان متورطين فى أحداث حرق واقتحام استراحة كنيسة مار جرجس بقرية دلجا جنوب غرب المحافظة، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وفى القضية الرابعة نظرت المحكمة قضية محاكمة 86 متهما فى حرق واقتحام السجل المدنى بمركز ديرمواس إبان أحداث الشغب التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس 2013.

ونظرت المحكمة العسكرية فى القضية الخامسة محاكمة 13 متهما من عناصر الإخوان متورطين فى حرق نقطة شرطة دلجا فى أحداث الشغب وفض اعتصامى رابعة والنهضة بمدينة ديرمواس، وفى القضية السادسة نظرت المحكمة قضية محاكمة 11 متهما من عناصر الإخوان، بينهم عدد من طلاب جامعة المنيا متورطين فى تفجير محطة محولات بقرية تلة التابعة لمركز المنيا فى شهر نوفمبر من عام 2013 عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.