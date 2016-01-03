بالصور.. مرور الجيزة يضبط سيارتين مسروقتين بحملة مرورية بكرداسة

تمكن رجال المرور بالجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، اليوم الأحد، من ضبط سيارتين مسروقتين شارع القرية الذكية بمنطقة كرداسة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كانت حملة مرورية بقيادة العقيد مصطفى قنديل رئيس الطرق الشمالية تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين إحداهما برخصة مزورة، وبالكشف تبين أن اللوحات تخص سيارة مسروقة، وبرفع رقم الشاسيه، تبين أن هذه السيارة مبلغ بسرقتها من العبور 2014، ومالكها يدعى محمد جمال غريب وأخرى سوزكى، وتم اقتياد السائقين لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وواصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، شن حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.



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