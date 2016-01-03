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القبض على عاطل خطف حقيبة يد سيدة فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل خطف حقيبة يد سيدة فى الإسماعيلية القبض على عاطل خطف حقيبة يد سيدة فى الإسماعيلية
ألقت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية القبض على عاطل، خطف حقيبة يد سيدة فى الطريق العام.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، بالقبض على "أحمد.ر.أ"، 20 سنة، عاطل، مقيم السحارة دائرة مركز الإسماعيلية، الصادر بشأنه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة فى المحضر رقم 6597 لسنة 2015 جنح قسم ثالث الإسماعيلية، "خطف حقيبة يد بالطريق العام"، عن بلاغ إحدى المواطنات.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه واقعة المحضر رقم 8468 لسنة 2015 جنح قسم ثالث الإسماعيلية "خطف حقيبة يد بالطريق العام"، وبإرشاده تم ضبط المسروقات.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجارٍ تطوير مناقشته للوقوف على مدى نشاطه الإجرامى.

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مصر 365