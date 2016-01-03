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ضبط 492 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

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ضبط 492 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية ضبط 492 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية، من ضبط 492 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة بمدينة تلا، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحافظة.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد من تحرير القضية رقم 25 أحوال مركز تلا لسنة 2016 ضد "عبدالرحيم.ر"، مسئول عن ثلاجة لحوم بدائرة المركز، وتم ضبط 492 كيلو جرام لحوم مجمدة مجهولة المصدر، مخالفًا لأحكام القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994، والخاص بعدم وجود فواتير دالة على مصدر شرائها، وحُرِر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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