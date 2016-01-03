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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة حيازة 25 قرصا مخدرا

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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة حيازة 25 قرصا مخدرا المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة حيازة 25 قرصا مخدرا
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد فوزى عبد العزيز وهانى محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، بالسجن المؤبد 25 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، غيابيًا لعامل بتهمة حيازة أقراص مخدرة فى القضية رقم 863 لسنة 2015 جنايات فرشوط والمقيدة برقم 1519 لسنة 2015 كلى قنا.

وترجع أحداث القضية إلى 11 فبراير الماضى، عندما وجهت النيابة العامة تهمة حيازة 25 قرصًا مخدرًا بقصد الإتجار للمتهم "حمدى.م.ا" "39 عامًا" عامل، حيث قضت المحكمة فى جلستها اليوم غيابيًا، على المتهم بالسجن المشدد 25 سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

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مصر 365