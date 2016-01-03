أخبار الأردن اليوم..عمان تنتقد بشدة الهجوم الإيرانى على سفارة السعودية

ركزت أخبار الأردن اليوم، على الانتقاد شديد اللهجة الذى وجهته الأردن لإيران عقب الهجوم على سفارة المملكة العربية السعودية مساء أمس السبت، من جانب إيرانيين غاضبين، حيث أدانت عمان الهجوم، داعية لتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية.

وقال وزير الدولة لشئون الاعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المومني إن الاردن يدين بشدة حادثة الاقتحام التي تعرض لها مبنى سفارة المملكة العربية لسعودية في طهران امس السبت، واصفا اياه بانه "خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف بشأن صون وحماية البعثات الدبلوماسية واحترامها".

>وتناولت أخبار الأردن اليوم، أيضا، تقرير يفيد بأن الأردن ستتحول لساحة مستقبلية لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

كما ركزت أخبار الأردن اليوم، على ما اعلنته "هيئة تنشيط السياحة" بأن قطاع السياحة تمكن من تقليص خسائره إلى 6% فى عام 2015 الماضى، على رغم ان الانخفاض المتوقع فى الإيرادات كان مقدرا بين 20 و25 %، وذلك من خلال اتخاذها إجراءات عدة للتخفيف من تأثير الأوضاع الإقليمية في السياحة في البلاد.

>وتوقع رئيس الهيئة السياحية بالأردن، عبد الرزاق عربيات، انخفاض عدد سياح المبيت إلى حد كبير بسبب الاضطرابات الإقليمية، مشيراً إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة ساهمت في التخفيف من تلك التأثيرات.

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