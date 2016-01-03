أخبار المغرب اليوم.. الرباط تدعو للحكمة فى الأزمة السعودية الإيرانية

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول دعوة الرباط للمسئولين السعوديين والإيرانيين إلى "التعامل بحكمة" على ضوء التداعيات الأخيرة المتعلّقة بإعدام السعودية لـ47 شخصًا بينهم الزعيم الشيعي نمر باقر النمر، معتبرًا أن تلك الأحداث قد تنتقل الى دول مجاورة.>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، مطالبة المملكة المغربية اليوم الأحد، بيان وزارة الشئون الخارجية والتعاون، بالرباط، الذى جاء فيه: "إنه على إثر المظاهرات التى شهدتها المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران، عقب إعدام زعيم شيعي وأشخاص آخرين، أدينوا على خلفية أعمال إرهابية والمس بأمن الدولة، تتابع المملكة المغربية باهتمام كبير تطور الوضع، وتخشى من أن تأخذ التجاوزات الجارية بعدا غير قابل للسيطرة في الساعات والأيام القادمة".

ورصدت أخبار المغرب اليوم أيضا، المطالب المتزايدة داخل المملكة باعتبار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيًا رسميًا، حيث مع اقتراب يوم 13 يناير من كل عام تشتد مطالب مجموعة من الجمعيات الأمازيغية والتنظيمات المتعاطفة معها في المغرب، لأجل اعتماد هذا التاريخ الذي يتزامن مع رأس السنة بالتقويم الأمازيغي، عيدًا وطنيًا رسميًا، ويوم عطلة لكافة المغاربة، شأنه في ذلك شأن رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية.