أخبار سوريا اليوم.. مقتل 16 داعشى فى معارك ضد قوات "سوريا الديمقراطية"

تناولت أخبار سوريا اليوم، الأحد مقتل 16 عنصراً من تنظيم داعش وإصابة 19 آخرين بجروح، جراء معارك عنيفة خاضوها ضد فصائل كردية وعربية فى ريف محافظة الرقة، كما ألقت أخبار سوريا اليوم الضوء على طلعات سلاح الجيش السورى على مقرات الارهابيين من داعش.

وتطالعنا فى أخبار سوريا اليوم، تنفيذ سلاح الجو فى الجيش العربى السورى الليلة الماضية وفجر اليوم طلعات جوية على مقرات وأماكن تحصن لإرهابيى تنظيم “داعش” غرب مدينة القريتين بريف حمص الجنوبى الشرقى بنحو 85 كم.وأكد مصدر عسكرى فى تصريح لوكالة سانا أن الطلعات الجوية أسفرت عن “تدمير مقرات بما فيها من إرهابيى التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وآليات مزودة برشاشات متنوعة”.

وقطعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية قبل أيام أهم خطوط إمداد تنظيم “داعش” الإرهابى باتجاه القريتين بعد سيطرتها الكاملة على روابى الطحين الغربية والشرقية جنوب غرب محسة.

وفى هذه الأثناء أقرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى محسوبة على تنظيم “داعش” بمقتل “أبو بلال الحمصي” مخطط التفجيرات الإرهابية الأخيرة فى حى الزهراء بحمص والتى راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وقتل 16 عنصراً على الأقل من تنظيم داعش وأصيب 19 آخرون بجروح، جراء معارك عنيفة خاضوها ضد فصائل كردية وعربية فى ريف محافظة الرقة، معقل الارهابيين فى سوريا، وفق ما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، الأحد. وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "قتل 16 عنصراً على الأقل وأصيب 19 آخرون من تنظيم 'الدولة الإسلامية' أمس (السبت)، فى اشتباكات ضد مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية فى قرية المستريحة فى ريف عين عيسى فى ريف الرقة" فى شمال البلاد.

وأضاف أن المعارك بين الطرفين انتهت بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التى تضم فصائل كردية، أبرزها وحدات حماية الشعب الكردية، وأخرى عربية على هذه القرية الصغيرة.

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