رجل يجرى عملية جراحية لإصابته بتداخل الأمعاء وانسداد معوى بسبب "ليمونة"

فى حادثة غريبة من نوعها، شهدت مستشفى أسيوط الجامعى حالة مرضية تعانى من انتفاخ شديد وعدم القدرة على التبرز، وعند الاطلاع على الأشعة تم تشخيص الحالة بأنها مصابة بتداخل فى الأمعاء، ولكن عند إجراء العملية الجراحية تم اكتشاف سبب غريب يتمثل فى وجود ليمونة "مخللة" داخل الأمعاء.

وكشف الفريق الطبى عن تفاصيل الحالة المرضية التى توجهت إلى المستشفى الساعة الثامنة صباحا، وكان مريض يبلغ الـ65 من عمره، ويشتكى انتفاخ فى البطن وعدم القدرة على التبرز لمدة 5 أيام، وكذلك عدم إخراج غازات، وأرفق المريض أشعة مقطعية تشير إلى أن هناك حالة من التداخل فى الأمعاء، وبعدها تم عرضه على المختصين الذين توقعوا أن تكون لحمية فى جدار الأمعاء تسببت فى التداخل.

دخلت الحالة بعد ساعات قليلة غرفة العمليات وعندها تم اكتشاف المفاجأة التى تتمثل فى وجود ليمونة "مخللة" تم ابتلاعها بالكامل دون مضغ ما تسبب فى انسداد معوى.

كما أكد الفريق الطبى أن هذه الحالة ليست الأولى، ولكنها تكررت للمرة الثانية بعد توجه حالة قبل هذه بشهرين وشكوتها من نفس الأعراض، وكان السبب أيضا ابتلاع ليمونة.

ويتكون الفريق الطبى من ثلاث أطباء، وهم الدكتور محمود حسب النبى، المدرس المساعد بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط، وآيات الشريف طبيب مقيم بالقسم، وعماد مفيد طبيب مقيم بالقسم.. وشدد الفريق الطبى على ضرورة مضغ الليمون لأن القشر لا يمكن أن يكسره الجسم أثناء عملية الهضم إذا لم يتم مضغه.



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