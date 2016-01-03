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إضراب العاملون بترسانة الأقصر النيلية للمطالبة بمساواتهم بزملائهم في قناة السويس

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إضراب العاملون بترسانة الأقصر النيلية للمطالبة بمساواتهم بزملائهم في قناة السويس إضراب العاملون بترسانة الأقصر النيلية للمطالبة بمساواتهم بزملائهم في قناة السويس

إضراب عمال – أرشيفية

بدأ العشرات من عمال الصيانة بشركة القناة للترسانة النيلية، بمركز أرمنت، جنوب غرب الأقصر، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، مساء الأحد، وعطلوا العمل داخل الورش للمطالبة بزيادة الحوافز والبدلات ومساواتهم بزملائهم في هيئة قناة السويس.

وطالب العمال البالغ عددهم 75 عاملًا بزيادة المرتبات، وصرف حافز العمرة ومنحة الزواج وضمهم تحت مظلة الرعاية الصحية .

وانتقل العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت، إلى موقع الشركة والتقي بالعمال الذين أصروا على مقابلة رئيس مجلس إدارة الشركة المتواجد في محافظة الإسماعيلية.

وتحرر محضر بواقعة الإضراب حمل رقم 62 إداري مركز شرطة أرمنت وجاري عرضه علي النيابة.

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