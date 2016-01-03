وزارة الخارجية: السفير المصرى بإسرائيل تسلم مهام عمله

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد أن السفير حازم خيرت سفير مصر الجديد لدى إسرائيل قد تسلم مهام عمله (قبل أيام) وهذا هو موعد تنفيذه المقرر حيث أن قرار نقله إلى إسرائيل قد صدر منذ فترة.

وأشار أبو زيد – فى تصريح لعدد محدود من المحررين الدبلوماسيين – إلى أنه من المهم النظر إلى عودة السفير المصرى إلى إسرائيل نظرًا للدور المهم الذى يقوم به هناك، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر خاصة فى المرحلة القادمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ودعمها، والتنسيق بين المواقف ونقل الرسائل بين الأطراف المختلفة.

وأوضح أنه يضاف إلى ذلك عضوية مصر الحالية فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فمن الطبيعي أن يتقلد السفير المصرى مهامه فى إسرائيل، والقيام بالاتصالات اللازمة لدعم القضية الفلسطينية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت توجد مبادرات محددة فى مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية فى الوقت الحالي.

أشار أبو زيد إلى أنه من الصعب الحديث عن مبادرات محددة فى الوقت الحالي، ولكن بالتأكيد فان هذا الأمر يخضع لمجلس الأمن وتناوله للقضية بشكل عام والأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطلبات الجانب العربي، والفلسطيني وتقدير وتقييم الموقف داخل مجلس الأمن.. مؤكدًا على أنه لا توجد على الطاولة الآن مقترحات أو مبادرات محددة فى هذا الشأن.

وعما إذا كانت توجد اتصالات مع الجانب الإسرائيلي..شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن الاتصالات المصرية مستمرة دائما سواء مع الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي أو الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولي أو الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولي وهى قائمة بالفعل بهدف البحث عن نفطة ارتكاز قوية لاستئناف المفاوضات وإطلاق عملية سياسية جادة تؤدى إلى التسوية الشاملة والنهائية والعادلة.