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غدًا.. نظر قضية «اقتحام سجن بورسعيد»

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غدًا.. نظر قضية «اقتحام سجن بورسعيد» غدًا.. نظر قضية «اقتحام سجن بورسعيد»

أرشيفية

تنظر غدًا الإثنين محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار «محمد السعيد الشربيني» محاكمة المتهمين في قضية سجن بورسعيد العمومي.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة الى أقوال الضابط بمديرية أمن بورسعيد «خالد طارق الجمال».

كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لأنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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