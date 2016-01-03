إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي برئاسة خليفة محمد حمد فارس المزروعي.

ونص القرار على عضوية كل من خليفة سالم معيضد عقيده المنصــوري، سالم راشد سويدان حضيرم الكتبي، د. سالم خلفان سالم عبدالله الكعبي، مبارك عبيد خميس عبدالله الظاهري، تريس أحمد درويش الكتبي، راكان مكتوم أحمد القبيسي ممثلاً عن المزارعين، محمد سلطان بن قران المنصوري ممثلاً عن المزارعين، محمد عيسى جابر الخييلي.

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