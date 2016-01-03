الليلة ..سعاد صالح تناظر «الشيخ ميزو» في عدد من القضايا الدينية

كتبت : نجي لطفي

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى على الهواء مباشرة في حلقة اليوم ببرنامج بوضوح الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والشيخ عبد الله نصر المعروف بالشيخ ميزو في مناظرة للرد على بعض الأراء للشيخ ميزو.

وأثارت تلك التصريحات جدلاً كبيراً بين أبناء الشعب المصرى ومنها ارتكاب الفاحشة بين رجل غير مرتبط وامرأة غير مرتبطة لا يعد زنا ، والغناء ليس محرماً ، والنقاب حرام شرعا وغيرها من الاراء ، وترد الدكتورة سعاد صالح على تلك الأراء من خلال ما ورد فى كتاب الله وسنة النبى محمد ” صلى الله عليه و سلم “.

يذاع برنامج بوضوح الليلة الأحد 3 يناير فى العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة.