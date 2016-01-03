هل ستبتعد ديما قندلفت عن الشاشة لهذا العام بسبب زوجها

نفت الفنانة ديما قندلفت الأخبار المتداولة عن ابتعادها عن الموسم الدرامي لهذا العام، وكان هذا الخبر قد تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها الاعتذار عن دورها في مسلسل خاتون، العمل الذي اعتذرت عنه لأسباب غير معلنة، وعن خبر اعتزالها وابتعادها بعد الزواج قالت قندلفت بأحد اللقاءات إن زواجها لن يغير شيئاً على حياتها الفنية، ولن يؤثر على اختياراتها بل ستقبل أي دور تراه مناسباً، وترفض بالمقابل أي دور لا تجد نفسها به، وكل ما في الأمر أن الزواج جعلها أكثر استقراراً وأماناً. وأصبحت تشعر بالأمان.