أخبار عاجلة

8 الصبح - مواهب رائعة مع داليا أشرف .. بنات تحترف العزف على "الطبلة" -
الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا -
إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا -
بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا -
سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة -
ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا -
أمن الجيزة يعلن موعد قرعة الحج -
توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث -
يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة -
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل ستبتعد ديما قندلفت عن الشاشة لهذا العام بسبب زوجها

Google+ Print

الإثنين 04-01-2016 13:52

نفت الفنانة ديما قندلفت الأخبار المتداولة عن ابتعادها عن الموسم الدرامي لهذا العام، وكان هذا الخبر قد تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها الاعتذار عن دورها في مسلسل خاتون، العمل الذي اعتذرت عنه لأسباب غير معلنة، وعن خبر اعتزالها وابتعادها بعد الزواج قالت قندلفت بأحد اللقاءات إن زواجها لن يغير شيئاً على حياتها الفنية، ولن يؤثر على اختياراتها بل ستقبل أي دور تراه مناسباً، وترفض بالمقابل أي دور لا تجد نفسها به، وكل ما في الأمر أن الزواج جعلها أكثر استقراراً وأماناً. وأصبحت تشعر بالأمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي