بالفيديو.. في انطلاق The Voice Kids: غنى تبكي نانسي وكاظم يريد منافسة عاصي وشيرين وصابر

تحت شعار"صوت صغير.. حلم كبير" انطلقت الحلقة الأولى من مرحلة الإختبار في برنامج الهواة الخاص بالأطفال "ذا فويس كيدز"، بوجود مدربيه الثلاثة الجدّ كاظم الساهر والأم نانسي عجرم والأب تامر حسني.

الحلقة كانت موفقة كما الفكرة التي إنطلق منها برنامج "ذا فويس"، بتوجهه للأطفال، وتقديمه نسخة جديدة خاصة بهم، مما يعني أنه البرنامج الأكثر نجاحاً، بين برامج الهواة الغنائية التي تعرض على شاشة "أم بي سي"، وكان لافتاً ما قاله كاظم الساهر لزميلته نانسي ممازحاً" يبدو أننا سننافس شيرين وصابر وعاصي"، بالإشارة إلى أهمية المواهب.

في الشكل، النجوم الثلاثة، كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني، مناسبون في أماكنهم، وإن كنا للوهلة الأولى، وعند استدارة الكراسي، أو عند تركيز الكاميرا على إنفعالات المدربين نتوقع مشاهدة وجوه نجوم آخرين، كنا قد شاهدناهم قبل نحو أسبوع في النسحة المخصصة للكبار. نانسي كانت حنونة ومتفاعلة ومتحمسة مع غناء الأطفال وكلامهم، وكاظم الساهر كان راقياً في التعامل معهم ومعجباً بمواهبهم كما أنه بدا على سجيته

أكثر في التعاطي مع الأطفال كما في إبداء الملاحظات. أما تامر حسني الذي على ما يبدو طلب منه أن يضفي أجواء من المرح على أجواء البرنامج، فلقد بالغ بعض الشيء في تقديم ملاحظات للأطفال تتعلق بالأداء والتقنيات المستخدمة في الغناء.

بالنسبة للأطفال ، فلقد كانوا نجوماً منذ إطلالتهم الأولى، في كلامهم وغنائهم ووقفتهم على المسرح، وقبل كل شيء، هم كانوا يعرفون ماذا يريدون، يناقشون ويشترطون وكان لهم ما يريدون من المدربين للفوز بهم. فمثلاً سهيلة، التي غنّت بشكل أكثر من رائع لأم كلثوم، وبعد تنافس نانسي وكاظم عليها، إشترطت على المدرب الذي ستختاره، أن يسمح لها باختيار الأغنيات التي تريدها، وبعد وعد منهما لتنفيذ طلبها، اختارت كاظم الساهر. أما موسى المولى، الذي لم يمنحه أي من المدربين الثلاثة فرصة الإنتقال إلى مرحلة المواجهة، وبعد أن قدموا له بعض النصائح، قال لهم "بس أنا غنيت منيح"، ليردوا عليه "في السنة المقبلة ستكون أفضل".

نجمة البرنامج بامتياز، والتي تحولت إلى نجمة على مواقع التواصل الإجتماعي أيضاً، كانت الطفلة السورية غنى بو حمدان التي قدمت بإحساس عالي أغنية ريمي بندلي الشهيرة "عطونا الطفولة"، وربما بسبب صغر سنها وإرتباكها، أو ربما بسبب تفاعلها مع كلمات الأغنية، بكت تأثراً بسبب ظروف الحرب في بلادها التي منعتها من أن تعيش طفولتها كسائر الأطفال.

ومع بكائها، وتوقفها عن الغناء، تركت نانسي مكانها وتوجهت إليها مساندة وغنت معها لتكمل الأغنية، أما تامر حسني فركض باتجاهها وجلس على درج المسرح، ولم يخف كاظم تأثره باختيارها لأغنية غناها كل الأطفال في صغرهم.

الحلقة الأولى من مرحلة الإختبارت، أوصلت 7 نجوم إلى مرحلة المواجهة: فريق نانسي الذي ضمّ ميرال عياض التي غنت "أهو ده اللي صار" لسيد درويش، غدي بشارة الذي غنى I See Fire-Ed Sheeran ، وغنى بو حمدان التي غنت "اعطونا الطفولة" لريمي بندلي. فريق كاظم الساهر الذي ضمّ سهيلة بهجت التي غنت "عن المشتاق" لأم كلثوم، ويوسف حسن الذي غنى "حلوين من يومنا والله" لسيد مكاوي. وفريق تامر حسني الذي يضمّ: محمد عزيز الحديجي الذي غنى"سيبوني يا ناس" لسيد درويش وأمير عموري الذي غنى "انا بعشقك" لميادة الحناوي.

يبقى الأمر الوحيد الذي لا بد من التوقف عنده، هو توقيت عرض البرنامج، في وقت متأخر نسبياً، خصوصاً وأن نجومه صغاراً، ومن المفترض أن يكون جمهوره من الصغار كما الكبار. فإذا كانت بعض الحلقات مسجلة، فلا شك أنه ستكون هناك حلقات مباشرة على الهواء في المراحل المقبلة.

من أرغم تامر حسني على ارتداء بابيون خشبي في "ذا فويس" كيدز؟