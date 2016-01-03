توقعات فلكي مصر: طلاق أحلام وزواج منه شلبي وأزمة صحية لهؤلاء

توقع الفلكي المصري الشهير محمد فرعون خلال برنامج "نفسنة" الذي يقدمه الثلاثي انتصار وهيدي كرم وشيماء سيف عبر فضائية "القاهرة والناس" بعض التوقعات لعدد من الفنانين.

فتوقع طلاق المطربة أحلام من زوجها مبارك مرجعا سبب طلاقهما إلى عيون الناس المتربصين بهم وإنها هي السبب في ذلك فهي "حسدت" نفسها.

فيما توقع وفاة فنان شاب رفض الافصاح عن إسمه ونصح المطرب محمد حماقي بالحفاظ على صحته كونه يتوقع أزمة صحية تمر به كما حذر أيضا الفنان عادل إمام على صحته.

وعلى نطاق الزواج فتوقع فرعون أن تتزوج منه شلبي هذا العام وتعيد نيللي كريم تجربة الزواج بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها خبير التغذية هاني أبو النجا.

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