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أين سهرت زينة ليلة رأس السنة؟

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الأحد 03-01-2016 16:05

تحرص الفنانة زينة على لعب دورها كأم، مع ما يتطلبه هذا الدور من تضحية ومسؤولية.

زينة، حرصت على ملازمة البيت ليلة رأس السنة لكي تكون إلى جانب طفليها التوأم، وهي عبرت عن هذا المعنى من خلال تعليق لها عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام" مرفقاً بصورة لها تؤكد على تعصيبها، وكتبت "الكثير من التضحية كل الناس سهرانة وانا قاعدة معصبة دماغين وبقلك فنانة وعايشة حياتها. طبعاً الحمد لله عمري ما سهرت في رأس السنة بس السنة دي مش قاعة بمزاجي غصب عني عشان ولادي. ربنا ما يحرمني منكم يا حبايبي ماما تحت أمركم. الامومة مسؤولية انا حاسة بكل ام في اللحظة دي".

 

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