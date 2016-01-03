دينا هارون ترد على شائعة طلاقها بهذه الصورة

بعدما رفضت الفنانة السورية دينا هارون الرد على الشائعة التي انتشرت بانفصالها عن زوجها من خارج الوسط الفني وأكدت أن هذا أمر خاص بها ولا يعني احد حيث أبقت الموضوع معلقاً دون ان تنفي أو تؤكد خبر الانفصال ... خرجت الفنانة السورية هذه المرة عن صمتها عبر صورة نشرتها على حسابها على " فيسبوك " بمناسبة حلول العام الجديد حيث جمعتها بطفلها الوحيد كرم ووالده خلدون حيث كتبت : " مني ومن خلدون وكرومة .. سنة حلوة ودافية وحنونة ومليانة خير عالجميع .. وبلدنا سورية وكل البلدان التعبانة ترجع للامان .. سلامات حريق احد الفنادق بدبي .. الله يحمي الجميع حبايب وقرايب وجيران .. بالمختصر كل البلدان العربية تضلا بالف خير .. لاتفوتو سياسة خلو قلوبنا حلوة ومليانة حب عالسنة الجديدة " .

وبهذا وضعت دينا حداً للشائعات التي طالت علاقتها الزوجية خلال الفترة الأخيرة .

يشار إلى أن دينا لم تفتح موسمها الدرامي لغاية الآن بعد اعتذارها عن أكثر من عمل .