بالأرقام: هل تفوّقت بيرين سات على مريم أوزيرلي؟

عمان_سميرة حسنين

أنقذ دخول النجمة التركية بيرين سات المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم" مبكراً بحلقتين المسلسل من الفشل الجماهيري، بعد اختصار دور بطلة المرحلة الأولى اليونانية أنستنازيا حلقتين مبكراً بعد فشلها في الإستيلاء على قلوب الأتراك.

فقد عاد الأتراك ليهتموا بأحداث المسلسل مجدداً لمتابعة أداء بيرين سات في أول أدوارها التاريخية.

وصرّح منتج المسلسل تيمور ساوجي أن المسلسل ليس عرضة للإيقاف وأنّه سيستمر لأربعين حلقة، وقد بيع حق عرضه الحصري الأول لثلاثين دولة أجنبية، وسيعرض قريباً على شاشة OSN.

ورغم أن عدد كبير من جمهور بيرين سات يعتقدون أن الشاب إكين كوتش الشهير بالسلطان أحمد الأول الذي يصغر بيرين بـ 8 سنوات، غير مناسب لها، إلا أن الأيام القادمة قد تكشف إنهما مناسبان كثنائي إن أحبهما الجمهور معاً، وإن حصل هذا فعلاً تظل المقارنة بين السلطانتين هيام وكوسيم بعيدة وغير منصفة للحكم حيث لم تأخذ بيرين سات بعد مساحتها الكافية في الأداء.

وتتقاضى بيرين سات على أداء دور السلطانة كوسيم أجراً عالياً يبلغ 90 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة أي ما يوازي ال 60 ألف دولار وكان هذا شرطها للموافقة عليه، وبذلك تكون قد تقاضت أجراً أعلى من أجر كافة نجوم المسلسل التاريخي الأسبق "حريم السلطان" في مواسمه الأربعة، لكن هل ستحقق لمسلسلها نفس النجاح الجماهيري الذي حققه نجوم "حريم السلطان"؟