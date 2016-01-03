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الصورة الأولى لطفل كيم كردشيان الجديد

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نشرت النجمة العالمية كيم كردشيان صباح الأحد على موقعها الخاص، صورة مؤثرة تظهر فيها يد ابنتها نورث ويست، وهي تمسك بيد شقيقها Saint.

وعلقت كيم على الصورة قائلة: "هو صديقي المفضل".

يشار إلى أن كردشيان التي أنجبت طفلها الثاني قبل 3 أسابيع من موعد الولادة المحدد مسبقاً، تلقت من زوجها النجم Kanye West في عيد الميلاد 150 هدية مغلفة بالأحمر.

 

بالصور: هنا أنجبت كيم مولودها.. وهذا هو الإسم المتوقع

 

 

 

 

 

 

 

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