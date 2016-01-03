الصورة الأولى لطفل كيم كردشيان الجديد
نشرت النجمة العالمية كيم كردشيان صباح الأحد على موقعها الخاص، صورة مؤثرة تظهر فيها يد ابنتها نورث ويست، وهي تمسك بيد شقيقها Saint.
وعلقت كيم على الصورة قائلة: "هو صديقي المفضل".
يشار إلى أن كردشيان التي أنجبت طفلها الثاني قبل 3 أسابيع من موعد الولادة المحدد مسبقاً، تلقت من زوجها النجم Kanye West في عيد الميلاد 150 هدية مغلفة بالأحمر.
بالصور: هنا أنجبت كيم مولودها.. وهذا هو الإسم المتوقع
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