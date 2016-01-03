بالصور.. مستشار ملك البحرين: هناك قوى تعمل على نشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة

قال نبيل يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين: "نحن وسط منطقة ملتهبة، وهناك قوى تعمل على نشر الإرهاب والفوضى وإشعال الفتنة وبث الفرقة، بالإضافة إلى التعرض لحملات ممنهجة والتدخلات الخارجية فى شئونها لتحقيق مصالح عبر ممارسة الابتزاز الإعلامى والأمنى والسياسى واستغلال مبادئ حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر "صناعة التطرف وقراءة فى تدابير المواجهة الفكرية"، الذى يعقد فى الفترة من 3 وحتى 5 يناير 2016 بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة 18 دولة عربية تضم خبراء فى مجالات التطرف والإرهاب وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والإسلامية.

وذكر الستشار البحرينى أن الأزمة الأخيرة التى شهدتها البحرين تجسد حجم هذا الابتزاز من خلال مخطط شامل للفوضى تكاملت فيه الأدوار بين عناصر داخلية وخارجية، كمقدمة لتدمير المنطقة ككل وإحلال الفوضى والخراب، وكان الإعلام أحد أسلحة تحقيق هذا المخطط بمساعدة حزب الله الإرهابى ودولة إيران، لخدمة أجندة كانت تستهدف أمن واستقرار البحرين.

وأشار إلى القوة الهائلة للإعلام ومدى تأثيره فى الرأى العام ، مؤكدا على أن الإعلام محور أساسى للمعركة الفكرية، وهناك من استغل هذا التأثير بشكل إيجابى وبشكل سلبى مضر وسيطر على عقول النشئ والشباب والكبار وجعلته على درجة من التبعية وأصبحت ملامح الهوية مسخة، وغابت القيم السائدة لتحل محلها قيم أخرى مشوهة لا علاقة بها بحضارتنا والهدف منها تخريب المجتمع وتفتيته وتشويهه.

وأشار إلى أن هناك تنظيمات تفرز قيم عنيفة وإرهابية ودموية للأديان، مؤكدا على أن الوطن العربى يواجه التطرف منذ أكثر من عام، موضحا أن التطرف احتكار للفكر والحقيقة ورفض الفكر الآخر، وقال إن الإرهاب له من يراعاه ويموله ويقوم على مثلث متساوى الأضلاع، من فكر ورعاية وتمويل، مطالبا بتجفيف منابع الإرهاب ومصادر الثقافة والتربية الأحادية وتصحيح الدين.

وأكد على ضرورة تصحيح بعض المفاهيم الدينية المغلوطة، واستبدالها بالأسس السمحة، وأن المجتمعات العربية تحتاج إلى اجتهادات فقهية تستند على الشريعة.

وشدد على أهمية دور الأزهر الشريف فى نشر ثقافة الإسلام العدل والوسطى وثقافة السماحة، التى شوهت من عصابات الإرهاب، وأخيرا طالب بالقصاص من الإرهابيين.



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