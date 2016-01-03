"ثوار إجدابيا" الليبى ينفى صحة بيان مسجل منسوب للمجلس عن مبايعتهم لداعش

نفى مصدر مقرب من مجلس "تحالف شورى ثوار إجدابيا" الليبى صحة بيان مسجل منسوب للمجلس عن مبايعتهم تنظيم "داعش" الإرهابى .

يذكر أن بيانا مصورا تداولته مواقع التواصل الاجتماعى الأسبوع الماضى ظهر فيه عدد من الملثمين، قالوا "إن مجلس شورى ثوار إجدابيا يبايع أبوبكر البغدادى أمير "داعش" على السمع والطاعة".

وقال المصدر المقرب اليوم الأحد "إن البيان كاذب وليس له أساس من الصحة، متهما من وصفهم «بالمداخلة» فى إشارة إلى السلفيين، قائلاً إنهم سبب تشويه «تحالف شورى ثوار إجدابيا"، بشكل ممنهج لصالح أطراف سياسية ودول إقليمية".

وأضاف أن الأفعال الشائنة للبعض لا يمكن تعميمها على الجميع، ولا يمكن أن تشكل سلوكا عاما، بل هى سلوكيات فردية لا يجب تعميمها.

وطالب المصدر من الجميع معالجة الأحداث الجارية بمدينة إجدابيا بشكل حقيقي، كى لا تتاح الفرصة لاستغلالها من قبل تنظيم "داعش"، الذى يتمدد بعد هذه الانقسامات.