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التحالف الدولى يشن 26 غارة على مواقع «داعش» أمس السبت

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التحالف الدولى يشن 26 غارة على مواقع «داعش» أمس السبت التحالف الدولى يشن 26 غارة على مواقع «داعش» أمس السبت

أرشيفية

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش إنه شن 26 غارة جوية على أهداف لتنظيم داعش في البلدين يوم السبت.

وقالت قوة المهام المشتركة يوم الأحد إن غارة على سوريا قرب منبج أصابت وحدة تكتيكية تابعة لداعش ودمرت 4 مبان ومركبة للتنظيم.

وقصف التحالف كذلك أهدافا في دير الزور وعين عيسى وقرية الوحشية.

وقال التحالف انه استخدم طائرات مقاتلة وهجومية وقاذفات وطائرات موجهة عن بعد على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

وفي العراق قرب الرمادي أصابت 7 غارات وحدات تكتيكية للتنظيم المتشدد ودمرت 3 مركبات تكتيكية ومركبتين تابعتين للتنظيم، ومركبة محملة بعبوة ناسفة و3 مبان تابعة للتنظيم وموقعين للمدفعية الثقيلة موقع قتالي، وموقع إطلاق، وعطلت مركبة محملة بالمتفجرات، ودمرت موقع إطلاق ومنعت مقاتلي التنظيم من دخول أراض وعرة.

وأضاف البيان أن غارات أخرى شنت قرب الفلوجة وكركوك وكيسيك والموصل والقيارة وسنجار والسلطان عبد الله وتلعفر.

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