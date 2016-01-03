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مواهب صغيرة السن وكبيرة الطموح.. في انطلاقة «the Voice Kids» على «MBC مصر»

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مواهب صغيرة السن وكبيرة الطموح.. في انطلاقة «the Voice Kids» على «MBC مصر» مواهب صغيرة السن وكبيرة الطموح.. في انطلاقة «the Voice Kids» على «MBC مصر»

«the Voice Kids» على «MBC »

 

انطلقت رحلة جديدة مع المواهب الغنائية والطربية، موعد ظهور الأصوات الواعدة التي تسعى إلى تحقيق أحلامها والطموحات، لتدخل عالم النجومية من أوسع أبوابها، وتكشف عن قدراتها الصوتية ضمن مرحلة “الصوت وبس” من البرنامج العالمي “the Voice Kids” بصيغته العربية، على “MBC مصر”.

ويختار المدربون الثلاثة كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني ، مجموعة من المشتركين الصغار من سن ” 7: 14″ عامًا،  الذين يقفون لأداء أول اختبار غنائي لهم، ليتحدد بالتالي أي منهم سيتمكن من اجتياز المرحلة الأولى للاختبارات العمياء (“Blind Auditions”)، والانتقال إلى “مرحلة المواجهة”، تمهيدًا للتنافس على اللقب في الحلقة الختامية المباشرة.

وتستمر جولة المنافسات، في الأسابيع المقبلة، بهدف اختيار المدربين لأفضل المواهب الواعدة بحثًا عن الصفوة من بينها، وذلك للانتقال بها إلى الجولة التالية، وصولًا إلى التحدي الأخير، وتتويج أحدهم بلقب برنامج “the Voice Kids”.

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