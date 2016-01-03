«مجلس الوزراء»: تخصيص أراضي جديدة لزيادة الاستثمار بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، بأن مجلس الوزراء أصدر قرارات بتخصيصات أراضي لصالح مشروعات خدمية وتنموية، أولها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز الداخلة، حيث أصدر المجلس قرار رقم 3173 لسنه 2015 بتخصيص مساحة 4800م2 لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة تنقية مياه بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة .

وقرار رقم 3228 لسنه 2015 بتخصيص مساحة 4200 لإقامة محطة مياه بمدينة موط بمركز الداخلة .

كما أصدر المجلس قرار رقم 3224 لسنه 2015 بتخصيص مساحة 3120م2 لصالح الوحدة المحلية لمركز بلاط لإقامة سوق تجاري متنوع يخدم أبناء المركز والقري المحيطة .

وأضاف عشماوي بأنه تيسيرًا على المستثمرين في إنهاء الإجراءات ودفع عجلة الاستثمار على أرض المحافظة، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 3229 لسنه 2015 بتخصيص مساحة 2600م2 لصالح الهيئة العامة للاستثمار بالمجان لإقامة فرع للهيئة بمدينة الخارجة .