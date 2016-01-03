ديلي ميل: فينجر يريد النني قبل بداية مشوار أرسنال للحفاظ على لقبه

يرغب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال في إتمام صفقة انتقال المصري محمد النني ليصبح جاهزا لبداية مشوار أرسنال في بطولة كأس إنجلترا.

بداية حلم انتقال النني إلى أرسنال بدأ مع أخبار صحيفة ميرور البريطانية والتي خرجت لتؤكد مفاوضات أرسنال مع بازل من أجل النني. (طالع التفاصيل)

قبل أن يوضح مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com صحة الأنباء ولكن ظهر السؤال الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا حتى الآن لم يتم الإعلان عن الصفقة. بعيدا عن عدم فتح باب الانتقالات الشتوية حتى الآن ولكن يوجد "مشكلة" أخرى تؤجل إتمام الصفقة حتى الآن. (تعرف على المشكلة)

ولكن جديد أخبار الصفقة جاء يوم الأحد من صحيفة ديلي ميل.

كل شيء أصبح جاهزا. النني وافق على الشروط الشخصية وأتم الكشف الطبي ووافق على توقيع عقد مدته 4 سنوات ونصف يربطه بالنادي اللندني. يتبقى فقط الحصول على تصريح العمل الذي على ما يبدو سيتم خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إن مع وجود إصابات عديدة في خط وسط أرسنال أمثال سانتي كازورلا وجاك ويلشير وفرانسيس كوكلين وميكيل أرتيتا وتوماس روزيسكي، ومع جدول مباريات الفريق الصعب القادم في الدوري الإنجليزي، يرغب فينجر في إتمام صفقة النني ليشارك أمام سندرلاند.

ويبدأ أرسنال مشوار الدفاع عن لقبه كأس إنجلترا بمواجهة سندرلاند يوم السبت المقبل في دور الـ64 من البطولة.

أرسنال نجح في التتويج بأخر نسختين من كأس إنجلترا. بعدما فاز موسم 2013-2014 وكسر فترة جفاف البطولة على حساب هال سيتي. قبل أن يعود ويتوج على حساب أستون فيلا الموسم الماضي.

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الفريق اللندني يعيش فترة تألق في الدوري الإنجليزي فيحتل الفريق صدارة الدوري بعدما نجح في الفوز على نيوكاسل في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 42 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي. ويأتي ليستر سيتي في المركز الثاني بـ40 نقطة ومانشستر سيتي ثالثا بـ39 نقطة.

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